Studentenhuisvester SSH& heeft een appartementencomplex aan de Bergstraat 280 in Arnhem gekocht van een aantal beleggers. Met de aankoop van dit pand breidt de stichting haar aanbod uit met 92 kamers voor internationale studenten.

In het gebouw wonen nu al internationale studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De HAN biedt hen het eerste jaar van hun studie huisvesting aan. Voor de huidige bewoners verandert er niets in hun huurcontract. Wanneer er een kamer vrijkomt, biedt de SSH& deze aan via de website Book Your Room.

De appartementen bestaan uit drie of vier slaapkamers, waar studenten samen leven. Ze delen een woonkamer, keuken en sanitaire ruimtes. Het pand bevindt zich midden in het centrum van Arnhem, dicht bij het station.

SSH& is er voor studenten die in Arnhem of Nijmegen op kamers willen wonen. De stichting biedt ruim 7200 wooneenheden in 30 gebouwen en ongeveer 85 stadspanden.

Volgens Kees Stunnenberg, directeur-bestuurder van SSH&, sluit de aankoop van het appartementencomplex aan de Bergstraat aan bij de ambities die hij in Arnhem heeft: het uitbreiden van het aantal studentenkamers in de stad.