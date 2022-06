De politie heeft een minderjarige Arnhemmer opgespoord, nadat hij donderdag een dreigmail naar basisschool OBS Da Vinci had verstuurd. Vanwege de leeftijd is de jongen niet aangehouden. Wel bekijkt de politie wat passende vervolgstappen kunnen zijn.

De Arnhemse basisschool OBS Da Vinci bleef vrijdag gesloten, nadat de school donderdagavond een dreigmail ontving. Ouders en leerlingen werden vrijdagochtend op de hoogte gesteld. Ook basisschool de Ommelander, twee kinderdagverblijven en de tijdelijke school voor vluchtelingen uit Oekraïne moesten dicht blijven, omdat zij in hetzelfde pand als de OBS Da Vinci huisvesten.

Inmiddels is duidelijk dat er geen sprake is geweest van een reële dreiging, zegt de politie. Tegelijkertijd was de mail van zodanige aard dat de politie 'het zeer serieus nam en geen enkel risico wilde nemen', aldus een woordvoerder van de politie.

Daadkrachtig optreden

De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch vindt dat de politie daadkrachtig heeft opgetreden: "Ik ben opgelucht dat dit zo snel is opgelost. De kinderen kunnen veilig naar school. Ik begrijp dat ouders geschrokken zijn en dat deze dreigende situatie veel impact heeft op hen, hun kinderen en de leerkrachten. We hebben contact met school en ondersteunen hen om hiermee om te gaan."

OBS Da Vinci zit aan de Groningensingel, in Arnhem-Zuid. Afgelopen donderdag sloot een school in Bilthoven ook al de deuren, nadat leerlingen daar een dreigmail ontvingen. De nog onbekende afzender dreigde in zijn mail met een bloedbad op het schoolplein.

Wanja van Langen, directeur van OBS Da Vinci, laat in een reactie weten dat 'ze niet anders kon dan de dreigmail serieus nemen', mede ook gezien de dreiging in Bilthoven. De school gaat na het pinksterweekend weer open, vervolgt ze. "Wij kijken ernaar uit de leerlingen volgende week weer te ontvangen."