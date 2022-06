De politie heeft vrijdag de hele dag met een sonarboot op de Rijkerswoerdse Plassen in Elst gezocht naar de 41-jarige Arnhemmer Martijn. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van zijn vriendin Samantha. Zij werd met Hemelvaart dood gevonden op straat bij hun woning in de Cuijkstraat in Arnhem-Zuid.

In de ochtend is gezocht op de recreatieplas net ten zuiden van Arnhem, 's middags ging de zoektocht verder op de meer oostelijk gelegen natuurplas. Over het resultaat van de zoektocht wil politiewoordvoerder nog niets zeggen. Ook niet waarom na de zoektocht van het afgelopen weekend, vrijdag opnieuw in het recreatiegebied werd gezocht.

De 41-jarige Arnhemmer is spoorloos sinds het incident in de Cuijkstraat in de wijk De Laar-West, niet ver van de Rijkerswoerdse Plassen. Hij zou hun huis te voet hebben verlaten, zonder jas en portemonnee.

De politie verspreidde eerst zijn foto en vervolgens ook zijn naam in een poging de man te vinden. Hij zou een gevaar voor zichzelf zijn en voor zijn omgeving. Buren van de man wisten te vertellen dat Martijn en Samantha regelmatig gingen wandelen en fietsen rond de recreatieplas.