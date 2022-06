De bestuurder van een auto met caravan is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelbus in Arnhem. Door de klap brak de trekhaak van de auto af, de caravan belandde in de berm.

Gewonde bij botsing auto en bestelbus, caravan schiet los door klap en belandt in de berm

Naast de bestuurder zaten ook vier kinderen in de auto. Zij zijn uit voorzorg behandeld door personeel van een uitgerukte ambulance, over de aard van hun verwondingen is niks bekend. De botsing gebeurde rond 16.00 uur op de Apeldoornseweg in Arnhem, nabij de snelweg A12. De auto, de caravan en de bestelbus raakten zwaar beschadigd en zijn opgehaald door een berger. Door het ongeval ontstond er op de Apeldoornseweg stad uitwaarts ruim 45 minuten vertraging, aldus een medewerker van de provincie Gelderland. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem