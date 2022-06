Rijkswaterstaat worstelt met een gebrek aan ruimte op de John Frostbrug in Arnhem. De aannemer moet veilig het groot onderhoud kunnen verrichten en tegelijk moeten automobilisten en fietsers en bromfietsers de brug over kunnen. Die laatste groep was aanvankelijk karig bedeeld.

Fietsers en bromfietsers kunnen sinds woensdagmiddag niet meer over het oostelijke fietspad op de brug; daar wordt momenteel het asfalt verwijderd. Zij rijden nu onder de boog door, via een tijdelijke fietsstrook met aan de ene kant stalen barrières en aan de andere een hek.

'Smaller dan bedoeld'

Tijdens de donderdagse ochtendspits bleek die strook echter te smal. Elkaar inhalen was nauwelijks mogelijk.



"De hekken waren in eerste instantie niet op de goede plek gezet. Daardoor was het fietspad smaller dan de bedoeling was", legt een woordvoerder van Rijkswaterstaat uit. Dat is 's middags verholpen.



Ideaal is de situatie misschien nog niet. "Maar we zitten met beperkte ruimte. Ik verwacht niet dat het fietspad nóg breder wordt."