In de noodopvang voor vluchtelingen aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek zijn donderdag de eerste bewoners gearriveerd. Het gaat om circa 45 mensen. Vrijdag wordt nog een groep van 55 mensen verwacht.

Oosterbekers zijn de afgelopen dagen druk geweest om ingezamelde fietsen voor de vluchtelingen rijklaar te maken en de gezamenlijke huiskamers in te richten. Het contactteam van het burgerinitiatief 'Samen in Oosterbeek' meldt dat de vluchtelingen afkomstig zijn uit diverse landen, waaronder Syrië, Georgië, Turkije, Eritrea en Irak. 'Gezinnen, stellen, ook lhbtiq+'ers en jong volwassenen'.

Er zitten ook mensen bij die genoodzaakt waren om bij het overbelaste aanmeldcentrum in Ter Apel op een stoel te slapen. Bovendien bevinden zich onder de vluchtelingen statushouders die in het azc in Wageningen waren ondergebracht. Een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigt deze informatie.

'Mensonwaardige situatie in Ter Apel'

Het gemeentebestuur van Renkum verklaart dat er in Ter Apel een 'mensonwaardige situatie is ontstaan in het aanmeldcentrum en dringend behoefte is aan opvangplekken. Het COA spant zich in om tot een evenwichtige samenstelling van de groep nieuwe bewoners te komen. Daarbij is de instroom van asielzoekers in Nederland natuurlijk leidend.'

'Noodopvang open tot uiterlijk 31 januari 2023'

De verbouwing van het pand van voorheen Moviera aan de Nico Bovenweg heeft langer geduurd dan gepland, zo erkent het gemeentebestuur. 'Dit had vooral te maken met het gebruiksklaar maken van de noodzakelijke voorzieningen die nodig zijn voor een goede opvang. Zo moesten extra maatregelen worden getroffen op het gebied van brandveiligheid. De komst van de vluchtelingen is daardoor met een aantal weken vertraagd. De noodopvang blijft open tot uiterlijk 31 januari 2023.'

Tekeningen van leerlingen uit Oosterbeek als welkom

De komende weken zal het COA met de vrijwilligers van de stichting 'Samen in Oosterbeek' overleggen welke extra voorzieningen nodig zijn om het verblijf voor de vluchtelingen 'zo prettig mogelijk te laten verlopen', aldus het gemeentebestuur. Taalvrijwilligers zijn in training bij een NT-2 docent om straks taallessen te kunnen gaan geven. Leerlingen van de basisscholen in Oosterbeek hebben mooie tekeningen gemaakt om de nieuwe bewoners welkom te heten.

De noodopvang is voorzien van een informatiebalie, sanitaire voorzieningen en een aparte ruimte voor de huisartsen van het team gezondheidszorg asielzoekers GZA. Ook zijn er ruimtes voor de GGD en de jeugdgezondheidszorg, net als voor de stichting VluchtelingenWerk.