Op het terrein van kasteel Biljoen in Velp zijn donderdagochtend vier vaten met verdachte inhoud gevonden. De politie onderzoekt of er drugsafval in zit.

De hulpdiensten werden rond 7.30 uur gealarmeerd. De brandweer kwam ter plaatse om metingen uit te voeren. De weg was enige tijd afgesloten voor het verkeer.



Tot dusverre zijn er vier vaten aangetroffen met mogelijk drugsafval, bevestigt de politie. Er wordt onderzoek verricht om definitief vast te stellen wat er in de vaten zit.