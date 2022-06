De bouw van het nieuwe Kindcentrum Vredenburg aan de Slochterenweg in Arnhem-Zuid is officieel begonnen. Woensdagochtend verrichte wethouder Bob Roelofs de starthandeling. ,,Een mooie stap naar een breed schoolgebouw”, vindt hij.

Het complex wordt gebouwd op de plek waar voorheen scholencomplex Krakeling stond. Dat gebouw, uit de jaren zeventig, was compleet verouderd. Het nieuwe kindcentrum wordt een stuk compacter en moet vanaf de Slochterenweg beter zichtbaar zijn dan het oude schoolgebouw.

Slecht te vinden doolhof

De nieuwbouw moet in de zomer van 2023 klaar zijn. Lukt dat, dan kunnen de leerlingen van OBS Da Vinci en katholieke basisschool De Ommelander (nu tijdelijk gehuisvest aan de Groningensingel) het schooljaar 2023-2024 in de nieuwbouw beginnen. Ook Kinderopvang SKAR en peuteropvang SPA gaan het kindcentrum gebruiken.



Was de Krakeling een soort slecht te vinden doolhof met verschillende ingangen, het Kindcentrum Vredenburg krijgt één centrale ingang voor alle gebruikers. Zij gaan ook alle vier gebruikmaken van een centrale hal in het gebouw en krijgen een speelruimte waar alle partijen terecht kunnen.

Park met wadi

De Krakeling is de afgelopen maanden 'circulair gesloopt'. Dat wil zeggen dat de vrijgekomen materialen zoveel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. Een aantal wordt gebruikt voor het nieuwe Kindcentrum Vredenburg, zoals ramen, plafondlatten, bergingen en tegels.



Een deel van het terrein komt door de compactere nieuwbouw vrij en wordt door de gemeente Arnhem ingericht als park. Daarin wordt ook een wadi gemaakt waar het regenwater van het dak van het kindcentrum kan worden opgevangen.