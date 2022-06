Moeten woningbezitters in de gemeente Rheden vrezen voor een enorme verhoging van de onroerendezaakbelasting? De oppositiepartijen zijn daar bang voor nu in het coalitieakkoord staat dat de belasting met 6 procent omhoog gaat plus inflatiecorrectie.

VVD en CDA zijn bang dat het bedrag dat huiseigenaren aan de gemeente in 2023 moeten betalen dan meer dan 16 procent omhoog gaat ten opzichte van dit jaar.



Cyril Weijers van het CDA vindt dat Rheden het niet kan maken haar inwoners op te zadelen met nog hogere kosten, omdat de energierekening ook al fors omhoog gaat. "De vooruitzichten zijn niet gunstig.''

Yola Hopmans van de VVD is niet verrast dat de nieuwe coalitie van GroenLinks, PvdA, D66, ChristenUnie en de lokale partij GPRB de ozb omhoog wil gooien. "De informateur heeft ons in het eerste gesprek al aangegeven dat dit prima kan met al die dure huizen in onze gemeente.''



Hopmans wijst erop dat geen van de ambities van het nieuwe college financieel is doorgerekend. "Alleen de verhoging van de ozb is heel concreet.''

Groener en socialer

Toch is volgens Tim Endeveld van GroenLinks de verhoging van de lokale lasten geen doel op zich. "Maar wel nodig om onze ambities waar te maken.''



En die zijn groot, meent de fractievoorzitter. De vijf coalitiepartijen willen Rheden groener, socialer en dichterbij de inwoners brengen.



Vooral dat socialer is belangrijk, meent Henri Witteveen van de ChristenUnie. Dat is volgens hem ook de reden dat de lokale lasten moeten stijgen. "Om inwoners te kunnen steunen die het hardst worden getroffen.''



Onbegrijpelijk noemt Theo Kooijmans van Volkspartij Politiek Rheden de stijging van de ozb. "Burgers hebben het nu al moeilijk genoeg.''