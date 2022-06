Een man is vanochtend gewond geraakt in het pand van Omroep Gelderland in Arnhem . Hij liep brandwonden op in de keuken van het omroepbedrijf. Volgens de omroep zou er ook korte tijd brand zijn geweest. Het gebouw was enige tijd ontruimd.

De brandweer werd rond 10.45 uur gealarmeerd, evenals meerdere ambulances en de traumahelikopter. Ter plekke aan de Rosendaalseweg bleek in de keuken van het bedrijf iets mis gegaan te zijn, waarbij een brand was ontstaan. Wat er precies is gebeurd, is vooralsnog niet bekend. Hoe zwaar de verwondingen van het slachtoffer zijn, is ook niet duidelijk. Volgens Omroep Gelderland is de man naar ziekenhuis Rijnstate overgebracht.



Nadat de brandweer de keuken had geventileerd, mochten alle medewerkers weer naar binnen. De arbeidsinspectie gaat onderzoek verrichten, zo meldt de omroep op de eigen website.