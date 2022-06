Loket Zuid in Winkelcentrum Kronenburg moet open. Dat vinden meer dan 2200 mensen in Arnhem-Zuid sowieso. Maar de sluiting van de gemeentelijke voorziening wordt extra nijpend als op 23 juli de John Frostbrug zeven weken lang voor groot onderhoud wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, stelt de SP.

De fractie van de SP in de Arnhemse gemeenteraad voert al langer actie om Loket Zuid weer open te krijgen. De voorziening, waar Arnhemmers terecht kunnen voor gemeentelijke diensten als het aanvragen van een paspoort of een rijbewijs, werd in coronatijd gesloten. Personeelstekort blokkeert heropening, een petitie van de SP met 2206 steunbetuigingen ten spijt.

Nog voor vicevoorzitter Klaartje Koorn van de Arnhemse gemeenteraad de opgehaalde handtekeningen in ontvangst kon nemen, maakte verantwoordelijk wethouder Jan van Dellen al duidelijk dat niemand gek moet opkijken als het loket dit jaar nog dicht blijft. Hij wil het wel heropenen, maar dan moet 'geen crisis, geen oorlog, geen corona en geen uitval' meer volgen.

SP-leider Gerrie Elfrink maakt zich zorgen over het voorzieningenniveau in Arnhem-Zuid, ook in het licht van de voorgenomen sluiting van de poli van ziekenhuis Rijnstate in Rijkerswoerd. Het raadslid vraagt zich af wat de gemeente gaat doen om de gevolgen van de afsluiting van de Frostbrug - 'een belangrijke verbinding tussen Arnhem-Zuid en Arnhem-Noord' - te beperken.

Elfrink vraagt Van Dellen Loket Zuid weer te openen nu Noord zo slecht bereikbaar is: "Deze vraag is nog urgenter geworden nu de brug gedeeltelijk is gesloten en straks helemaal zal sluiten."