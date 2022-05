Een video waarop te zien is hoe een luchtballon vlak boven de Rijn vliegt en landt op de uiterwaarden van Meinerswijk (Arnhem-Zuid) gaat viral op internet. Het lijkt immers op een heuse noodlanding die maar nét goed gaat. Maar daar is niets van waar, zegt ballonvaarder 4CB uit Duiven.

Op de beelden, die dateren van afgelopen maandagavond, is te zien hoe de luchtballon vanaf het centrum van Arnhem langzaam afzakt over de Rijn richting de uiterwaarden bij Meinerswijk.

De Arnhemse Bram van Regteren twijfelde geen en pakte snel zijn telefoon om het tafereel vast te leggen. "We zagen de ballon zakken en dachten dat het mis zou gaan, maar gelukkig was de piloot zeer kundig en landde hem keurig in het gras!"

Precies zoals gepland

De luchtballon lijkt op de video bijna in de rivier te landen. Maar dat klopt niet, zegt een woordvoerder van 4CB Ballonvaarten uit Duiven, de organisator van de vlucht.

"Deze vaart ging precies zoals gepland. Het was maandagavond watjesweer, zoals we dat noemen. Nauwelijks wind. Daarom kon de ballon laag hangen. Maar we zijn nergens onder de toegestane hoogtes gekomen."

De landing op de Stadsblokken, waarbij de ballon vlak boven de Rijn vaart mindert, was de apotheose van een vlucht die behalve Arnhem onder meer ook Rozendaal aandeed, vervolgt ze.

"De mensen aan boord vonden het schitterend. En wij hebben de afgelopen week wel meer zweet in onze bilnaad gehad, met alle harde wind. Dit stelde echt niets voor. Dat hier ophef over ontstaat, snap ik niet."