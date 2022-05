Een gestolen busje, een aangereden hert en een crash tegen een bewegwijzeringspaal: de politie Brummen begon deze dinsdagochtend met een heftige achtervolging.

Met piepende banden scheurde een wit bestelbusje door de straten van Brummen. Agenten besloten er achteraan te gaan, maar kwamen onderweg in botsing met een hert.



Ondanks een zwaar gekreukelde en rokende motorkap, werd het gaspedaal van de politiewagen ingedrukt en de achtervolging hervat.

Waslijst aan overtredingen

Kort daarna moest ook de snelheidsmaniak vaart minderen, want zijn voertuig kreeg een lekke band. Vervolgens vloog het busje uit de bocht en knalde het tegen een wegwijzerpaal aan. Daar konden de agenten de bestuurder aanhouden.

Wat bleek: hij reed zonder rijbewijs en was onder invloed. Bovendien sjeesde hij in een gestolen wagen, die ook nog eens was voorzien van valse kentekenplaten. En daar hield het niet op, want in het busje vond de politie nog een aantal verdachte zaken. Die zaken worden onderzocht.

Boef pakken

Het hert heeft de aanrijding niet overleefd, melden agenten op Instagram. Vanwege de botsing werd de alarmcentrale ingeschakeld.



"Er werd gevraagd of er hulpdiensten nodig waren. Collega's hebben snel gezegd dat ze zelf van de politie zijn en geen tijd hadden voor een telefoongesprek, omdat ze een boef wilden pakken", stelt de politie IJsselstreek.