Hij had zich eerder schuldig gemaakt aan een aanranding en was al gedwongen opgenomen in een psychiatrische instelling in de gemeente Renkum. Daar lukte het hem een vrouw zijn kamer in te krijgen en zou hij hebben geprobeerd haar te verkrachten.

De samenleving moet beter beschermd worden tegen de 55-jarige man die inmiddels bijna een jaar vastzit, vindt de officier van justitie. Ze eiste dinsdag een gevangenisstraf van een jaar plus tbs met dwangverpleging.



De man was niet op de zitting. Bij de politie heeft hij toegegeven dat hij de vrouw probeerde te verkrachten. "Ik had geen rem", zei hij erover. "Het ging vanzelf." Achteraf bedacht hij dat hij 'het niet had moeten doen.'



Het gaat om een kwetsbaar slachtoffer. De man had haar uitgenodigd op zijn kamer. Daar kleedde hij zich uit, pakte de vrouw hardhandig vast, ging bovenop haar liggen en probeerde seks met haar te hebben.

De vrouw begon hard te gillen. Medewerkers hoorden haar 'au au, stop dit doet pijn' roepen. Ze snelden naar de kamer van de man en belden aan. Het volgende moment zagen ze de vrouw naar buiten strompelen met rode plekken op armen en borst. Ze was helemaal overstuur en riep dat de man seks wilde.

De vrouw vertelde later aan haar begeleider dat de man haar op bed had gedrukt en had vastgehouden. Ze kon niet loskomen en was gaan schreeuwen.



Het had veel impact op haar, aldus haar begeleider, en nog steeds. De vrouw hield van knutselen, maar gooide al haar creaties weg. Ook zingt ze niet meer. Ze praat veel in zichzelf en zo horen haar begeleiders dat ze er nog steeds mee bezig is. Ze is bang voor wat er gebeurt als de man vrijkomt.

Uit DNA-onderzoek blijkt dat de verdachte inderdaad aan haar heeft gezeten, maar ook dat hij betrokken is geweest bij een inmiddels verjaarde zedenzaak in Putten. Hij heeft toegegeven dat hij 'eerder heeft gezondigd.'



Na een aanranding in de jaren tachtig werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en kreeg hij tbr, zoals tbs toen nog heette.



Het is niet duidelijk of de man deze keer zijn wil wist te bepalen. Deskundigen van het Pieter Baan Centrum wisten daar geen oordeel over te vellen, omdat de man niet helemaal meewerkte. Het gaat in ieder geval, aldus de deskundigen, om een ernstig zieke man met een psychotische stoornis.

De officier van justitie gaat ervan uit dat het hem verminderd valt toe te rekenen. "Het is grof, gewelddadig en buitengewoon beangstigend geweest voor het slachtoffer", zei ze. "Wat als ze zich niet zo had verzet en was gaan gillen?" En dat allemaal binnen de muren van een instelling. "Waar mensen zich veilig moeten kunnen voelen."



Wat haar betreft is daar geen plek meer voor de verdachte, ook al bracht hij daar het grootste deel van zijn volwassen leven door. "Hij is een gevaar voor de veiligheid van anderen. Dat vereist tbs met dwang." Verder eiste ze een contactverbod met het slachtoffer voor de duur van vijf jaar.



De raadsman hoopt dat de man weer met een zorgmachtiging opgenomen kan worden. Hij las een brief voor van de verdachte, die daarin zijn excuses aanbiedt aan het slachtoffer en de rechters vraagt hem 'genadig te willen zijn.'



Uitspraak: over twee weken.