Gemillimeterde gazons, smetteloze plantsoenen en rododendrons. Rozendaal staat bekend om zijn uitstekend bijgehouden openbare groen. Maar het strakke gemeentelijk groenbeheer staat op het punt te verdwijnen in het middeleeuwse dorp, dat zich ook wel het 'groene hemeltje op aarde' noemt sinds dichter Constantijn Huygens het kasteeldorp ooit zo omschreef.

Het dorp dat in 2003 nog de prestigieuze prijs Entente Florale won, moet wat verwilderen. Dat stellen burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad.

De inzichten in Rozendaal zijn namelijk aan het veranderen. De natuur heeft het moeilijk, ook mede door de droogte en sterfte van insecten. Dieren en planten gedijen beter in grasvelden die wat ruiger en bloemrijker zijn. Biodiversiteit is voor de gemeente een van de belangrijke reden om een nieuwe koers te varen.

Het Groenplan 2022-2026, waarover de raad deze dinsdag gaat beslissen, staat vol nieuw beleid. Er komen meer bloemrijke grasvelden. De rododendrons verdwijnen gefaseerd. Meer gazons worden maar één keer per jaar gemaaid om bijvoorbeeld de sluipwesp te behagen.

2345 bomen

B en W willen geen nieuw bomenbeleid voorstellen voor het lommerrijke dorp met veel lanen. De bomenstand is verouderd geraakt. Maar om hele lanen met oude monumentale bomen te kappen, dat gaat de gemeente veel te ver. Ook omdat het erg prijzig is. Eén boom kappen en de herplanting, dat zou 1500 euro kosten per plek. En dat maal 100 bomen voor een hele laan. De gemeente zorgt voor 2345 Rozendaalse bomen. Rigoureus bomenbeleid blijkt te kostbaar. Maatwerk is nodig.

De gemeenteraad en eventuele insprekers hebben het dinsdagavond voor het zeggen. Als het dorp zo strak gesnoeid wil blijven als het jarenlang was, is de raadsvergadering het beslissende moment.