Ongevallen en werkzaamheden zorgen dinsdagochtend voor veel verkeersdrukte in en om Arnhem. Op de A12 tussen de knooppunten Velperbroek en Grijsoord stond enige tijd een lange file door een ongeval.

Ook op de A12 van Zevenaar naar Arnhem en op de Pleijroute richting Velperbroek is het druk. Dat laatste heeft te maken met de werkzaamheden aan de John Frostbrug. Op de brug is vanwege groot onderhoud in noordelijke richting een rijstrook afgesloten. Ook de busbaan is dicht.

Verkeer wijkt dan uit via de Pleijroute, maar dat kan niet voorkomen dat er vertraging optreedt. De problemen waren vanochtend groter dan gisteren, op de eerste dag van de gedeeltelijke afsluiting van de Frostbrug, waaraan tot begin september wordt gewerkt.

In de stad was het ook druk op de Schelmseweg en de Utrechtseweg.