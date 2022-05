Hoe Arnhem eruit zou zien in de Upside Down, het parallelle universum uit de razend populaire Netflix-serie Stranger Things? Nou, zo dus. De Amsterdamse kunstenaar Hessel Stuut maakte de impressie van het marktplein, met op de achtergrond de Eusebiuskerk, in het kader van de lancering van het vierde seizoen van Stranger Things.

Die ging afgelopen vrijdag in première op Netflix. Het eerste seizoen, waarin een vriendengroep medio jaren tachtig in het fictieve plaatsje Hawkings op een geheim laboratorium stuit, brak in 2016 alle records op de streamingdienst. De serie wordt gezien als een hommage aan de jaren tachtig en staat bol van verwijzingen naar werk van schrijver Stephen King en filmmaker Steven Spielberg. Behalve Arnhem gaf Stuut ook Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Brussel, Utrecht en Antwerpen een heuse make-over in de stijl van Stranger Things. De Amsterdamse kunstenaar kreeg landelijke bekendheid nadat hij een animatie maakte van Amsterdam met op de achtergrond het berglandschap van de Alpen. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem