De 41-jarige vriend van de afgelopen donderdagavond dood gevonden Samantha uit Arnhem wordt verdacht van betrokkenheid bij een ernstig strafbaar feit. Dat antwoordt het Openbaar Ministerie op vragen van dagblad Trouw.

Tot nu toe hulde de politie zich in stilzwijgen over de rol van de verdachte in het drama dat zich rond de dood van Samantha heeft afgespeeld. Buurtgenoten troffen donderdagavond rond kwart over tien het levenloze en ontklede lichaam van de vrouw aan bij een afvalcontainer in de Cuijkstraat in de Arnhemse wijk De Laar-West. Sindsdien is haar vriend spoorloos. De politie ontkende noch bevestigde tot maandag dat de man concreet verdacht wordt van een misdrijf en wat zijn rol kan zijn geweest.

Zo'n 24 uur na de vondst van Samantha verspreidde de politie het portret en de naam van haar vriend. Over waarom is gekozen voor deze specifieke aanpak wil het Openbaar Ministerie in dit stadium van het onderzoek nog niet al te veel toelichten. Wel dat de Arnhemmer verdacht wordt van betrokkenheid bij een ernstig strafbaar feit. Ook maakte het Openbaar Ministerie zich zorgen over zijn psychische gesteldheid, waardoor 'hij mogelijk een gevaar is voor zichzelf of voor zijn omgeving'.

Vooralsnog kan het OM niet toelichten waarom deze inschatting heeft gemaakt. Dat zou het belang voor het onderzoek en de privacy van de verdachte te veel schaden. Pas één keer eerder heeft het OM gebruikt gemaakt van dergelijke verregaande opsporingsmethode en dat was in het onderzoek naar de verblijfplaats van Jos Brech, de verdachte in de zaak Nicky Verstappen.

Zoektocht zonder resultaat

Het Openbaar Ministerie zal zodra de Arnhemmer is gevonden de foto van het eigen internet-kanaal verwijderen. Daarnaast zal het OM er alles aan doen om het portret ook van andere sites af te laten halen. Overigens is de man nog niet gevonden. Een zoektocht in het Arnhemse recreatiegebied de Rijkerswoerdse Plassen heeft geen resultaat opgeleverd. Veel buurtbewoners maken zich zorgen. Zij zijn bang dat de verdachte terugkeert naar zijn bovenwoning.

Bronnen rond het onderzoek zeggen dat de man er zonder jas en portemonnee vandoor is gegaan. Mogelijk is hij te voet op de vlucht geslagen, want volgens een buurman staan hun fietsen achter de door de politie verzegelde schuurdeur. Een auto had het stel niet.

Inmiddels is buurvrouw Romy Hillebrink begonnen met het de voorbereidingen voor een stille tocht voor Samantha. De vondst van het ontzielde lichaam heeft tot veel emotie geleid in de buurt. De behoefte aan een gezamenlijke herdenking is groot, heeft ook burgemeester Ahmed Marcouch begrepen. Hij heeft toegezegd te zullen meewerken aan een stille tocht of een andere manier om stil te staan bij het overlijden van de Arnhemse.

De familie van Samantha wilde niet reageren.