De gevolgen van de gedeeltelijke afsluiting van de John Frostbrug in Arnhem lijken tijdens de eerste ochtendspits mee te vallen. Op de Pleijroute is het maandagochtend druk, en voor de brug in Malburgen staan automobilisten in de file, maar tot grote verkeersproblemen lijkt de nieuwe situatie op de belangrijke oeververbinding niet te leiden.

De Frostbrug was van zaterdagavond tot de vroege maandagochtend geheel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer om voorbereidende werkzaamheden te kunnen doen voor het groot onderhoud aan de overspanning, zoals het weghalen van de trolleybovenleiding. Verder zijn nu in noordelijke richting de busbaan en één rijstrook afgesloten om ruimte te creëren voor de aannemer. Ook het fietspad aan de oostzijde zou worden afgesloten, maar dat is nog niet gebeurd. Ede Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Ede