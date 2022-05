De politie heeft zondag urenlang met een sonarboot gezocht op de Rijkerswoerdse Plassen naar de man die mogelijk betrokken zou zijn bij de dood van een vrouw aan de Cuijkstraat in Arnhem, donderdagavond. Rond 16.30 uur werd de zoektocht zonder resultaat gestaakt.

Vanaf de boot werd vanaf 10.00 uur ook met dreglijnen de bodem van de plas afgezocht. Volgens een woordvoerder was de politie aan het zoeken naar de Arnhemmer - Martijn van de Laar - zonder directe aanwijzingen dat hij zich daar zou kunnen bevinden. Maar de zoektocht werd zowel rond als op de plassen gedaan om de man zo snel mogelijk te kunnen vinden, stelt de woordvoerder.

Aangezien de gezochte volgens de politie een gevaar kan zijn voor zichzelf en voor anderen bestaat de mogelijkheid dat de man zichzelf iets heeft aangedaan.

Of dat de reden is dat de politie op het water zoekt, wilde de woordvoerder niet bevestigen. "We zoeken heel breed", legt de woordvoerder uit. De politie maakte eerder naam en toenaam van de verdachte bekend omdat het vinden van de man uiterst urgent is.

Met de zoekboot was de politie aanvankelijk midden op een van de plassen aan het dreggen. Om vervolgens steeds dichter naar een van de oevers verder te zoeken. Uiteindelijk doken de agenten ook met het bootje via het water tussen de struiken.

De hele exercitie leverde uiteindelijk dus niets op.