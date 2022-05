Zonder er ruchtbaarheid aan te geven, pendelde het voetgangers- en fietserspontje ASM 1 al twee dagen in de week tussen de Rijnkade en de Stadsblokkenwerf in Arnhem. Vrijdagmiddag draaide het scheepje nog even warm, want komende week begint het seizoen echt.

Dan gaat het op donderdag, vrijdag en zondag heen en weer, van 12.00 tot 18.00 uur. Dat is nog niet zoals het wezen moet, zegt Jan Trooster van de Stichting Stadsblokkenwerf.

"In coronatijd zijn we de nodige vrijwilligers kwijtgeraakt. Schippers hebben we genoeg. Maar met name voor de horeca in het Werfpaviljoen hebben we nog mensen nodig."

Hij hoopt dat zich snel vrijwilligers melden. "Want dan kunnen we weer vijf dagen per week gaan varen, van donderdag tot en met zondag, net als vóór corona." Wat een overtochtje kost? "Een eurootje. Kinderen en fietsen 50 eurocent. En we varen heel langzaam, zodat mensen er ook een beetje van kunnen genieten."