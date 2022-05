Weggebruikers in Arnhem moeten vanaf zaterdag 28 mei rekening houden met verkeershinder door groot onderhoud aan de John Frostbrug. Vanavond om 20.00 uur wordt de overspanning over de Nederrijn afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dat duurt tot uiterlijk maandagochtend 6.00 uur.

Wie gewend is om de brug te gebruiken, komt maandag voor een heel nieuwe verkeerssituatie te staan. In noordelijke richting is voor gemotoriseerd verkeer nog maar één rijstrook beschikbaar in plaats van de gebruikelijke twee. Dat gebeurt om ruimte te maken voor de aannemer én voor fietsers en bromfietsers. Het oostelijke fietspad wordt namelijk afgesloten.

De brug krijgt de komende maanden onder meer nieuw asfalt, het betondek wordt gerepareerd en er wordt schilderwerk gedaan. Aan de betonconstructie onder de brug wordt al enige weken gewerkt. Om het onderhoud veilig te kunnen doen, wordt zondag de bovenleiding van de trolleybussen verwijderd. De busbaan wordt tijdelijk werkterrein.

Bushaltes in het centrum komen te vervallen

Vervoerder Connexxion laat de bussen van Lijn 2 (De Laar - station Arnhem Centraal) en Lijn 3 ('t Duifje - Nederlands Openluchtmuseum/Burgers' Zoo) daarom tot het einde van de werkzaamheden over de Nelson Mandelabrug rijden. "De overlast valt nog mee", zegt een woordvoerder. Enkele haltes in het centrum komen voor passagiers op die trajecten te vervallen.

De Frostbrug is vanaf zaterdag 23 juli tot zaterdag 10 september zeven weken lang volledig afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, inclusief het openbaar vervoer en de hulpdiensten. De wereldwijd bekende overspanning, doel van de Slag om Arnhem in de Tweede Wereldoorlog, moet vóór de Airborne-herdenkingen klaar zijn.