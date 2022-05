Arnhemse singles hebben in Park Sonsbeek de grootste kans om een match te vinden op datingapp Happn. Dat blijkt uit een overzicht van de populaire app, waarbij gebruikers elkaar kunnen matchen als ze fysiek elkaars paden hebben gekruist.

Het van oorsprong Franse Happn is samen met Tinder wereldwijd de bekendste en meestgebruikte datingapp. Anders dan Tinder krijgen gebruikers van Happn alleen potentiële matches te zien bij wie zij ook écht in de buurt zijn geweest. Klik je op het kruisje? Dan verdwijnt de potentiële match. Klik je op het hartje, en doet de ander dat ook? Dan heb je - om in Happn-terminologie te blijven - een crush.

Geen stad van de liefde

En dat laatste gebeurt in Arnhem het vaakst in Park Sonsbeek, blijkt uit data van Happn. Op een tweede plek volgt Arnhem Centraal, gevolgd door de Korenmarkt en het Modekwartier in Klarendal. Op een vijfde plek staat het Immerloo Park, in Arnhem-Zuid.

Overigens is Arnhem niet bepaald de stad van de liefde: in tien andere Nederlandse steden wordt meer gecrusht. Amsterdam staat op één, Rotterdam op twee en Utrecht op drie. In de top tien is één andere Gelderse stad te vinden: Nijmegen staat op plek acht.