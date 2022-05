De politie heeft een 48-jarige man uit Velp aangehouden vanwege zijn betrokkenheid bij een steekpartij op station Velperpoort, afgelopen donderdagavond. Daarbij raakte een 36-jarige man uit Rheden zwaargewond.

Het incident vond plaat aan de Sonsbeeksingelzijde, iets voor negen uur 's avonds. De politie kon de Velpenaar direct na het voorval inrekenen. Het slachtoffer is per ambulance met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De technische recherche van de politie doet ter plekke onderzoek. Een gedeelte van de weg is daarom afgesloten.

Over de toedracht van de steekpartij is nog geen duidelijkheid, aldus de politie. Ook is onduidelijk of de twee mannen elkaar kenden. De politie roept getuigen op zich te melden.