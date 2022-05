Het beoogde nieuwe bestuur van Arnhem krijgt een steeds duidelijker gezicht. Met Marco van der Wel schuift ook de Partij voor de Dieren nu een kandidaat voor het wethouderschap naar voren. Bijzonder is dat hij de eerste wethouder ooit moet worden namens de partij.

Van der Wel geeft al jarenlang leiding aan de fractie van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten in Noord-Brabant. In die tijd is het hem onder meer gelukt financiële ondersteuning te krijgen voor wildopvangcentra én een meerjarig impulsprogramma voor bijen, meldt de Arnhemse partijtak.

Fractievoorzitter Leo de Groot van de Partij voor de Dieren in de Gelderse hoofdstad noemt Van der Wel een 'donkergroen Statenlid'. De Groot heeft er alle vertrouwen in dat de Brabander in Arnhem een net zo groene rol kan innemen.

De PvdA maakte donderdag al bekend Mark Lauriks als wethouder te willen. Voor D66 is Nermina Kundic, nu nog wethouder in de gemeente Soest, kandidaat. Bij GroenLinks en Arnhem Centraal is de kans groot dat respectievelijk Cathelijne Bouwkamp en Bob Roelofs nog eens plaatsnemen in het stadsbestuur.