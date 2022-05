Het terras en restaurant van de Palatijn in het Sonsbeekpark zijn donderdag ontruimd na een brand in het afzuigsysteem. Of het restaurant deze donderdag weer open gaat, is niet bekend.

In de motor van de afzuigkap was rond 13.30 uur kortsluiting ontstaan, waarna brand ontstond. Er was korte tijd sprake van vlammen en rookontwikkeling, aldus de politie. De brandweer wist de brand snel te blussen en het pand te ventileren. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem