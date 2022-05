In het Arnhemse Spijkerkwartier is dinsdag aan het begin van de avond op straat een overleden persoon aangetroffen. Om de precieze doodsoorzaak te achterhalen, is het lichaam later overgebracht naar de afdeling forensische opsporing in Elst. Daar is vastgested dat er van een misdrijf geen sprake is.

Aanleiding voor de vondst was een melding van een zwalkende man, waar een ambulance al naar onderweg was, zegt de officier van dienst van de politie. Die heeft onderzoek gedaan aan de Prins Hendrikstraat, die enige tijd deels afgesloten was. De persoon in kwestie zou zijn gevallen bij een pand aan de Prins Hendrikstraat. Om een misdrijf helemaal uit te sluiten, werd het lichaam rond kwart voor acht naar Elst vervoerd. 'Hoewel er lang niet altijd sprake is van een misdrijf, doen we altijd zorgvuldig onderzoek naar de doodsoorzaak', schrijft de Gelderse politie op Twitter. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem