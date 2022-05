In het Arnhemse Spijkerkwartier is op straat een overleden persoon gevonden. Of sprake is van een misdrijf, is nog onduidelijk.

De politie doet nu onderzoek aan de Prins Hendrikstraat, waar sprake is van een wegafsluiting. Daarbij wordt gekeken naar de doodsoorzaak en de identiteit van de persoon. Dat gebeurt onder meer met hulp van leden van het team van forensische opsporing. Meer over het incident meent de politie rond 18.00 uur nog niet te kunnen zeggen. De straat is inmiddels ruim afgezet.