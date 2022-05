Een man is maandagavond op het dak geklommen van een woning aan de Doctor Bosstraat in Arnhem. Het incident trok veel bekijks op de Geitenkamp.

Een agent heeft de man uiteindelijk van het dak gekregen. De 37-jarige man zonder vaste woon of verblijfplaats is aangehouden vanwege aangerichte vernielingen. De politie wil niets zeggen over de reden waarom de man spullen vernielde en op het dak klom.



De man is door de politie aangemeld bij een zorginstantie.