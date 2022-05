Twee mannen uit Grave en Zutphen die worden verdacht van het seksueel uitbuiten van twee minderjarige meisjes blijven in voorlopige hechtenis. Een verzoek van een van de advocaten om de voorlopige hechtenis van een 21-jarige te schorsen, leed maandag schipbreuk bij de rechtbank in Arnhem.

De andere advocaat probeerde niet eens de voorlopige hechtenis van zijn dertigjarige cliënt te laten schorsen, gezien het negatieve advies dat er lag.

Er kwam nog bij dat de verdenking tegen die dertigjarige maandag werd verzwaard: hij werd eerst van alleen de uitbuiting en onttrekking aan het gezag van een zestienjarig meisje verdacht, nu kwam daar de verdenking bij dat hij ook was betrokken bij het uitbuiten van het andere slachtoffer, dat al wel op het lijstje van de medeverdachte stond.

Zes steden

De meisjes moesten, zo luidt de verdenking, in november vorig jaar de hoer spelen in Arnhem, Eerbeek, Lelystad, Amsterdam, Purmerend en Maassluis. Er moeten nu nog getuigen worden gehoord. Het betreft dan mannen die naar voren kwamen in telefoongesprekken die zijn gevoerd of in telefoonberichten die werden verstuurd.

Bovendien heeft de jongste verdachte net een nieuwe advocaat. Hij en de andere advocaat krijgen nog een maand de tijd voor nieuwe onderzoekswensen. Het verhoor van de getuigen kan, als het goed is, in juli plaatsvinden.

In augustus volgt dan de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak, of een nieuwe pro-formazitting.