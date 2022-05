Krijgt minister Ernst Kuipers dinsdag in de Tweede Kamer zijn zin, dan betekent dat op den duur het einde van de verloskundige zorg om de hoek. Dat zeggen de verloskundigen Jooske van Rijssel en Laura Janssen, die maandag samen met collega's van alle dertien verloskundige praktijken uit Arnhem en omstreken in Duiven actie voerden tegen de plannen van de minister.

Kuipers wil de verloskundige zorg voortaan niet meer betalen via de verloskundige praktijken, maar via de ziekenhuizen. Integrale bekostiging noemt hij dat.



De verloskundige praktijken in het land vormen toch al samenwerkingsverbanden ('integrale geboortezorgorganisaties') met de ziekenhuizen, de kraamzorg en de gynecologen. De verloskundigen moeten hun kosten dan maar declareren bij de ziekenhuizen. Dat is efficiënter.

De verloskundigen zien het helemaal anders

De verloskundigen zijn het daar helemaal niet mee eens. Ze willen baas blijven over hun eigen geld. De samenwerking met ziekenhuis Rijnstate in de regio's Arnhem, Betuwe, Liemers en Veluwezoom is goed, haast Laura Janssen van Verloskundigenpraktijk Duiven-Westervoort te zeggen.



Zij is er kind aan huis, want zij doet, net als al haar collega's, zowel thuis- als ziekenhuisbevallingen. "Maar geld verdeelt de beste families. De tekorten in de zorg lopen op. Een ziekenhuis heeft zijn eigen financiële sores en heeft misschien niet altijd oog voor onze belangen."

Een afschrikwekkend voorbeeld is het Gooise ziekenhuis Tergooi, vertelt Jooske van Rijssel, die in Arnhem een praktijk heeft. Terwijl de integrale bekostiging nog niet eens is ingevoerd, heeft dat met het oog op efficiency en kostenbeheersing zelf verloskundigen in dienst genomen. De oude, vertrouwde kleine praktijken in de wijk hebben het nakijken.



"Zo wordt een bevalling iets uitsluitend medisch", zegt Van Rijssel. "Terwijl wij als hulpverlener uit de wijk ook aandacht hebben voor de sociale context en voor de veranderingen in het gezin."

Alleen de begeleiding van bevallingen gaat op deze maandag door

Rijnstate heeft iets dergelijks nog niet uitgehaald. Maar vanwege personeelstekort heeft het zijn medewerkers wel teruggetrokken uit het overleg met de verloskundepraktijken waarin afspraken worden gemaakt over beleid, protocollen en voorlichting. "Vanuit hun optiek misschien begrijpelijk, maar niet gunstig voor ons", zegt Janssen.

De plannen van Kuipers zijn heilloos, menen de medewerkers van de dertien verloskundige praktijken in de regio Arnhem, die zich hebben verenigd in de coöperatie Opaal. Vandaar dat zij maandag, net als veel praktijken elders in het land, uit protest geen spreekuur hielden, geen visites reden en geen consulten deden, maar samen kwamen in Duiven. De begeleiding van bevallingen ging uiteraard gewoon door.