Bij een controle van de gemeente Arnhem, energieleverancier Liander en de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) zijn vrijdag twee shishalounges op de bon geslingerd. Dat laat de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch weten.

Vijf shishalounges - horecazaken met Arabische waterpijpen - konden vrijdagavond op een verrassingsbezoek rekenen. Dat gebeurde nadat de gemeente Arnhem, Liander en de ODRA in november ook al eens langskwamen voor een controle en toen massaal gebreken constateerden.

Deze keer hadden de shishalounges de zaakjes beter voor elkaar, constateert Marcouch. "De controle is rustig verlopen. Vanwege de warmte waren er binnen geen of slechts enkele shisha's aan. Daarom zijn er ook geen hoge CO-waarden gemeten. Hiervoor zullen we daarom op een ander moment teruggaan."

Bij de controle zijn vrijdagavond twee overtredingen geconstateerd, vervolgt Marcouch. "Bij een zaak was dat voor voor de aanwezigheid van alcohol zonder vergunning en bij de ander was er geen beheerder aanwezig."

Beide zaken krijgen nu een last onder dwangsom van de gemeente opgelegd: voor elke dag dat ze de zaken niet goed op orde hebben, moeten ze een boete van bijvoorbeeld 1000 euro betalen.