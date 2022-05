Met een lezing, kranslegging én een tentoonstelling. Zó staat de gemeente Rheden binnenkort voor het eerst stil bij Keti Koti, de

Aanleiding is een voorstel vanuit de gemeenteraad dat vorig jaar door een kleine meerderheid werd aangenomen. Het slavernijverleden is een zaak van heel Nederland en dus ook van Rheden, legde Tim Endeveld van GroenLinks destijds uit.

Keti Koti, officieel op 1 juli, betekent vertaald naar het Nederlands zoiets als 'ketenen verbroken'. De gemeente Rheden geeft er dit jaar aandacht aan door op donderdagavond 30 juni een bijeenkomst met een lezing en kranslegging te houden in de Dorpskerk in Rheden.

Slavernijdeskundige Karwan Jalal Fatah-Black, historicus en universitair docent aan de universiteit van Leiden, geeft de lezing na een openingswoord van burgemeester Carol van Eert.

De expositie over de afschaffing van de slavernij is vanaf 9 juni te vinden in verzamelgebouw De Bundel in Dieren. De tentoonstelling verhuist na drie weken naar de bibliotheek in Velp.

Achter de organisatie van Keti Koti in Rheden zit een werkgroep van vrijwilligers. In Arnhem vond de eerste Keti Koti-herdenking vorig jaar al plaats in Park Sonsbeek.