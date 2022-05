Op de Rijnbandijk in Kesteren is zaterdagochtend rond 10.00 uur een ernstig ongeluk gebeurd. Een wielrenner kwam daar in botsing met een landbouwvoertuig.

Hij kwam daardoor om het leven, meldt de politie. Het gaat om een 53-jarige man uit Arnhem. Een traumahelikopter landde na het incident, maar alle hulp mocht niet baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Afgelopen weken gebeurden er meerdere dodelijke ongelukken met fietsers. Een 53-jarige man uit Malden kwam in Groesbeek om het leven bij een botsing met een auto. In Haalderen overleed een zestienjarige jongen uit Bemmel tijdens het wielrennen. Hij werd aangereden door een auto. In tien jaar tijd nam het aantal fietsslachtoffers met ernstig letsel met 29 procent toe, volgens kenniscentrum voor letselpreventie VeiligheidNL. Alleen al in Nijmegen waren vorig jaar vier ongelukken waarbij fietsers omkwamen. De twintigjarige Duitse Antonia kwam daar om bij een botsing met een vuilniswagen. Amper te voorkomen Niet drinken, minder hard rijden, een rotonde aanleggen: na sommige ongevallen is het klip-en-klaar welke acties nieuwe tragedies voorkomen. Maar soms is er ook gewoon sprake van botte pech. Zoals wellicht ook bij het drama in Groesbeek, waar naast de wielrenner ook een automobiliste (40) de dood vond. Op een weg die niet als gevaarlijk bekendstaat, naast een overzichtelijk fietspad. "Dit soort ongevallen kun je amper voorkomen", stelt verkeersdeskundige Koos Spee dan ook. "Je kunt moeilijk overal in Nederland vangrails plaatsen tussen autoweg en fietspad." Wel pleit de voormalig verkeersofficier van justitie voor een mentaliteitsverandering. Spee: "Ik wil eens te meer oproepen om niet in de auto te stappen als je niet helemaal fit bent. Te vaak denken mensen als ze zich niet lekker voelen 'ah, dat kleine stukje red ik wel'. Maar wat als je net op dat kleine stukje een wegtrekker krijgt en er een kind de weg oversteekt?"