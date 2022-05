De snelweg A348 bij Rheden is zaterdagochtend tijdelijk afgesloten geweest omdat er een ongeluk was gebeurd. Een automobilist verloor rond 5.30 uur de macht over het stuur en raakte de vangrails.

Een ambulance is ter plaatse geweest, of de bestuurder gewond raakte bij het incident is niet bekend. De snelweg is in de richting van Dieren zeker anderhalf uur dicht geweest.