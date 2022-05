Een binnenvaartschip heeft vrijdagmorgen zeven uur lang overdwars vastgelegen op de IJssel bij Arnhem. Inmiddels is het schip vlotgetrokken, maar de rivier is nog niet bevaarbaar voor andere binnenvaartschepen.

Ter hoogte van de Schaapdijk raakte de boeg van het schip rond 6.00 uur uit koers. Daardoor voer het schip tegen een krib en kwam het door de stroming overdwars vast te liggen in de rivier. De hele rivier werd hierdoor geblokkeerd.

Rond 12.45 uur heeft Rijkswaterstaat het schip losgekregen en vlotgetrokken. Doordat het schip op die plek vast lag, is het mogelijk dat verderop onder water een ophoping van grind en zand is ontstaan. De rivier moet door Rijkswaterstaat om die reden eerst worden geïnspecteerd. Hoe lang dit precies gaat duren is (nog) niet bekend.