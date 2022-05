Ahmed Marcouch krijgt een jonge evenknie in Arnhem: een kinderburgemeester. De bedoeling is jongeren zo meer bij de lokale politiek te betrekken én de gemeente meer inzicht te laten krijgen in hun leefwereld.

De kinderburgemeester moet straks echt niet alleen lintjes doorknippen en een ambsketen van 1500 euro dragen, maar ook over onderwerpen meepraten die leidend zijn voor kinderen, legt het stadsbestuur uit. Denk aan onderwijs. Nagenoeg alle partijen in de Arnhemse gemeenteraad vinden het voorstel een kinderburgemeester aan te stellen een goed idee. Guus van der Laak van Arnhem Centraal voegt daar wel aan toe dat het zaak is te achterhalen of de titel wel écht de wens van het kind zelf is en niet van de ouders. De enige twee partijen die tegen het plan stemden, zijn Forum voor Democratie en de PVV. Forum vindt het ‘democratischer’ geld uit te geven aan een kinderraad, in plaats van een -burgemeester. ‘Gekke hobby’ Coen Verheij van de PVV stuit het tegen de borst dat de historisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart aangewend lijkt te worden om jongeren bij de politiek te betrekken. ,,Misschien is het een idee volwassenen eens bij de politiek te betrekken”, zegt Verheij. ,,En deze gekke hobby links te laten liggen en gewoon met serieuze politiek bezig te gaan.” Basisscholen moeten betrokken worden bij het kiezen van de eerste Arnhemse kinderburgemeester. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem