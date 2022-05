Monster Jam keert terug naar GelreDome. Het Amerikaanse evenement rond torenhoge monstertrucks streek voor het laatst in 2014 neer in Arnhem, maar in het weekend van 3 en 4 december is de stuntshow opnieuw in GelreDome te zien.

Monster Jam was tien jaar lang een vaste waarde op de evenementenkalender van het 'grootste theater van Nederland', maar in 2015 liet organisator Feld Entertainment verstek gaan. Er was dat jaar geen Europese tournee. De jaren erna kozen de Amerikanen voor De Kuip als locatie. En toen kwam corona. De pandemie heeft Feld Entertainment 'zwaar getroffen', zegt de organisatie, maar in de Verenigde Staten hebben inmiddels alweer miljoenen mensen een Monster Jam-show bijgewoond. Als de meer dan vijf ton zware stunttrucks eind dit jaar naar Europa komen, is Nederland na het Verenigd Koninkrijk het tweede land dat ze aandoen. Grave Digger, Max D en El Toro Loco Op zaterdag 3 en zondag 4 december staan in Arnhem twee middagshows gepland, met behalve de monstertrucks ook freestyle motorcross. De shows worden voorafgegaan door een zogenoemde 'pit party'. Daar zijn trucks als Grave Digger, Max-D, El Toro Loco en Megalodon van dichtbij te bewonderen. Met een beetje geluk zijn ook de coureurs benaderbaar. Kaarten voor de shows kosten 22 euro. Wie ook naar de pit party wil, moet daarvoor een extra ticket van 10 euro kopen. Voor gezinnen met vier personen zijn zogenoemde family packs verkrijgbaar voor 75 euro. De kaartverkoop is inmiddels begonnen. Arnhem Volgen Ontvang een melding als er nieuws is uit/over Arnhem