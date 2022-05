De politie heeft nog altijd geen idee van wie de sieraden, munten en horloges zijn die werden gevonden bij een 39-jarige man uit Albanië. Hij wordt verdacht van meer dan honderd inbraken in Arnhem en Velp en is in de volksmond bekend als de 'gaatjesboorder'.

Na zijn arrestatie werden in de woning van de verdachte diverse spullen gevonden. Ruim een week geleden verspreidde de politie foto’s van de sieraden, munten en (Rolex)horloges in een poging te achterhalen wie de rechtmatige eigenaren zijn en zo te bewijzen dat ze van diefstal afkomstig zijn.

De oproep leverde vijf reacties op, meldt een woordvoerder van de politie. ,,Maar we hebben helaas nog geen voorwerpen bij aangevers kunnen thuisbrengen.” Het onderzoek naar de inbraken loopt nog steeds, laat ze weten.

De activiteiten van de gaatjesboorder leidden tot veel maatschappellijke onrust. Aanvankelijk vooral in wijken in het noordelijke deel van Arnhem, later ook bezuiden de Rijn. Ook in Velp zou de 39-jarige actief zijn geweest. Hij boorde gaatjes in kozijnen in de hoop zo met behulp van een ijzerdraadje deuren of ramen te kunnen openen.