Vitesse heeft de kaartverkoop voor de uitwedstrijd tegen FC Utrecht in de play-offs voor Europees voetbal vroegtijdig moeten staken. Vaste buspartner Betuwe Express in Herveld heeft niet genoeg bussen beschikbaar, meldt de Supportersvereniging Vitesse.

Daardoor kunnen vanavond niet meer dan 362 Vitesse-supporters het duel in De Galgenwaard bijwonen. Het maximale aantal mensen in het uit-vak was bepaald op 500, na de ongeregeldheden tussen de aanhang van Vitesse en FC Utrecht rond de wedstrijden in de reguliere competities. Daarom is ook de buscombi verplicht en is eigen vervoer niet toegestaan.

Dat er zo weinig touringcars beschikbaar zijn, wordt mede veroorzaakt doordat de eindstand in de eredivisie, en daarmee het schema van de play-offs, pas op de laatste speeldag bekend werd, aldus de Supportersvereniging Vitesse (SV) die het vervoer van supporters naar uitwedstrijden regelt. 'Hierdoor kan Betuwe Express beperkt bussen inzetten.'

Hoogseizoen in touringcarbranche

Wat meespeelt, is het tekort aan chauffeurs door structureel personeelsgebrek in de touringcarbranche. Bovendien is het nu hoogseizoen, onder meer door de vele schoolreisjes die nu worden georganiseerd. Bijkomend probleem is dat er geen dubbeldekkers kunnen worden ingezet. Dat staat FC Utrecht niet toe 'vanwege logistieke uitdagingen bij De Galgenwaard'.

Het leek er zelfs even op dat een groot aantal Vitesse-aanhangers moest worden teleurgesteld, maar uiteindelijk lukt het toch alle 362 kopers van een ticket mee te nemen, aldus de SV: 'De afgelopen twee dagen zijn de SV, Vitesse zelf en ook Betuwe Express druk geweest met stad en land afbellen voor extra bussen met chauffeurs. Dit heeft geresulteerd in nog eens drie extra bussen'.