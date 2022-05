Velp krijgt een sportcourt naast het Biljoenbad. Met een skatebaan, voetbalveld, volleybalveld en een calisthenicspark, waar Velpenaren zich fit kunnen trainen door gebruik te maken van hun eigen lichaamsgewicht.

Het sportcourt is vrij toegankelijk. Iedereen die wil, kan er sporten en spelen. "Het is voor iedereen mogelijk om op zijn of haar niveau te sporten. Voor jong, oud, beginner, gevorderd, en sporters met een beperking", zegt wethouder Marc Budel.

Het gemeentebestuur van Rheden hoopt met de aanleg van het sportcourt mensen in beweging te krijgen. "Het past helemaal in het gemeentelijk beleid voor sport, spelen én toegankelijkheid: buiten, modern, met laagdrempelige activiteiten en voor iedereen toegankelijk", aldus Budel.

De officiële opening is op zaterdag 28 mei. Dan worden er 's ochtends vanaf 10.00 uur allerlei clinics gegeven zodat Velpenaren kunnen ervaren wat ze op het sportcourt kunnen doen. Niet alleen voor valide sporters. Zo is er ook een clinic rolstoelbasketbal.

Wie wil zien hoe je moet trainen aan de stangen van het calistenicspark, kan zich om 10.30 uur melden bij het sportpark. Deze vorm van buiten fitness wordt steeds populairder. Zo is er al zo'n buitengym op Papendal en in Park Presikhaaf in Arnhem.