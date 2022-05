Een auto in Rheden is in de nacht van dinsdag op woensdag in vlammen opgegaan. Het vermoeden gaat uit naar brandstichting.

De autobrand aan de Johan van Meeckerenstraat in Rheden werd rond 2.30 uur ontdekt, waarna de brandweer werd gealarmeerd.



Ter plekke stond de geparkeerde wagen al volledig in brand: brandweerlieden kon niet voorkomen dat de auto verloren ging.



De politie doet onderzoek.