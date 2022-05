Meer dan 2.000 mensen hebben hun handtekening gezet onder een petitie van de SP in Arnhem voor heropening van Loket Zuid in Winkelcentrum Kronenburg. Die gemeentelijke voorziening werd in maart 2020 vanwege corona tijdelijk gesloten. Personeelstekort verhindert heropening, stelt de gemeente.

Onzin, stelt SP-fractieleider Gerrie Elfrink. "De loketten in het stadhuis zijn wel gewoon open. Loket Zuid dichthouden, is een keuze. Je kunt ook de loketten in Noord een dag sluiten en in Zuid een dag open gaan." Hij plaatst vraagtekens bij het personeelstekort. "Ik heb bij de gemeente Arnhem nog geen vacature gezien voor een medewerker burgerzaken."

Behalve de SP maakt ook Arnhem Centraal zich zorgen over de voorziening in Arnhem-Zuid, waar mensen bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs kunnen aanvragen en afhalen. Raadslid Lea Manders wil weten wat de gemeente doet om de personele problemen op te lossen: 'Hoeveel mensen worden er momenteel opgeleid en sinds wanneer?'

Vrees dat Loket Zuid voor altijd verdwijnt

SP'er Elfrink merkt dat de sluiting van het gemeentelijke loket 'heel erg leeft bij inwoners van Arnhem'. En echt niet alleen ten zuiden van de Rijn, stelt hij. "Ook in Noord. Loket Zuid bedient ook hen. Mensen vinden het fijn dat je bij Kronenburg gratis kunt parkeren en - als je slecht ter been bent - met de lift naar boven kunt."

Het SP-raadslid vreest dat Loket Zuid voor altijd verdwijnt. "Dit besluit wordt zó gemakkelijk genomen... En de poli van Rijnstate gaat ook al weg (naar Elst, red.)." De SP-petitie voor de balie in Kronenburg is niet de eerste. In 2011 werd ook al eens een handtekeningenactie gehouden. "En met succes", roept Elfrink in herinnering.