Lezer: Maakt u zich zorgen over de bestaanszekerheid van jongeren?

Ja, maar intussen wordt daar wel beter naar gekeken dan eerst. Zo komt de basisbeurs terug en is het ook de bedoeling om de arbeidsmarkt beter in te richten, waardoor jongeren bijvoorbeeld niet langdurig met kortlopende contracten te maken krijgen.

Lezer: Hoe kunnen jongeren leren omgaan met geld?

Zolang kinderen en jongeren niet standaard hierover leren op school, adviseren wij vooral ouders over financiële opvoeding. Jongeren kunnen middels zak- en kleedgeld leren omgaan met een afgepast budget. In een later stadium is het goed als ze leren om te budgetteren. Dat begint met het maken van een overzicht van inkomsten en uitgaven: wat komt er binnen en wat gaat eruit? Zodat je ziet waar je geld blijft. Dan zie je ook of je uitgaven doet die je kunt verlagen of missen. Moet je elke dag een broodje onderweg kopen als je ziet dat je dat 50 euro in de maand kost? Zo krijg je inzicht en van daaruit kun je verder gaan met vooruitkijken, plannen, sparen, etc.

Lezer: Een lastige periode als student is wanneer je stage moet lopen. Veelal is de stagevergoeding nihil en hierdoor kan ik minder werken bij mijn bijbaan. Hoe kan ik in deze tijd het beste zorgen voor wat extra inkomen zonder twaalf uur per dag te hoeven werken?



Er zijn verschillende mogelijkheden. Zie je bijvoorbeeld kans om je uitgaven tijdelijk aan te passen aan je financiële situatie? Kun je tijdelijk hulp krijgen van je ouders? Is er een bijbaan te vinden die beter verdient dan de bijbaan die je nu hebt, zodat je in minder uur toch een acceptabel inkomen verdient? Als deze mogelijkheden er niet zijn, blijft de lastigste optie over: tijdelijk extra lenen. Het heeft geen zin om achterstanden op te lopen als je met een kleine verhoging van je lening het tijdelijke probleem kunt oplossen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je - zodra dat kan - je lening ook weer verlaagt.

Lezer: Wat kunnen we doen om ervoor te zorgen dat ouders bij het maken van financiële keuzes hun kinderen altijd vooropstellen, zodat die niet met een lege maag naar school hoeven? Moeten ouders beter begeleid worden? Moeten scholen signalen afgeven richting de gemeente, zodat ouders die niet aan de bel durven te trekken toch hulp aangeboden krijgen?



Ouders de juiste begeleiding en hulp bieden, afhankelijk van de oorzaak van het probleem. Als scholen signalen kunnen afgeven, zouden ze dat zeker moeten doen. Mensen vinden het moeilijk om dat zelf te doen en ook daarbij kunnen ze hulp goed gebruiken.

