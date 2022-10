Lezer: Ik kan me voorstellen dat als je te maken krijgt met schulden of geldnood, je ook te maken krijgt met schaamte. Ouders en vrienden worden te laat ingeschakeld. Wat is voor een jongere de beste eerste ingang voor vragen en hulp als dit dreigt te gebeuren?



Klopt helemaal. Mensen vinden het ontzettend moeilijk om hulp te vragen omdat ze het gevoel hebben dat ze geldproblemen zelf moeten kunnen oplossen. Maar dat is tegelijkertijd het lastigste dat er is. Neem iemand in je omgeving in vertrouwen of kijk op school of opleiding met je wie je kunt praten. Een mentor, decaan of een docent met wie je het goed kunt vinden. Zij weten vaak waar verder hulp te vinden is. Gemeenten hebben vaak ook op hun site informatie over welke hulp zij aan jongeren geven en hoe je die kunt krijgen. Alle gemeenten zijn verplicht om mensen met geldproblemen te helpen. De ene gemeente heeft meer voorzieningen (ook voor jongeren) dan de ander.