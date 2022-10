Bespaarexpert Minke van Kuijen, beter bekend als Gierige Gerda, zat een uur lang klaar om jullie vragen over schulden te beantwoorden. Dit zijn de beste antwoorden. "Knip je vaatwastabletten in tweeën."

Lezer: Is het 't echt waard om elke keer die stekkers van opladers en andere apparaten uit het stopcontact te trekken wanneer ze niet gebruikt worden of uit staan op dat moment?



"JA! Stekkers trekken levert echt veel op. Je telefoonkabel eruit halen als je klaar bent met opladen, kan je al vijftien euro per jaar schelen, per oplader. Lekstroom is heel erg zonde. Ook je apparaten op een timer zetten kan helaas veel kosten met de huidige energieprijzen."

Lezer: Wat kun je doen als je een gat in je hand hebt? Hoe kun je afleren geld uit te willen geven?



"Ik was vroeger ook wel een beetje koopverslaafd. Juist koopjes beoordeelde ik niet op kwaliteit maar op de prijs. Nu vraag ik me altijd af of ik het wel echt nodig heb. Zo niet, dan slaap ik er eerst (minimaal) een nachtje over. Hoe hoger het bedrag van het item dat ik wil kopen, hoe meer nachtjes ik erover slaap."

Lezer: Wat staat er in jouw top drie van dingen om het meeste te kunnen gaan besparen? En wat is je persoonlijke favoriete besparingstip?



"Je kunt het meeste besparen op de duurste producten uit je winkelwagentje. Voor mij is dat wasmiddel, wc-papier en koffie. En mijn favoriete bespaartip (juist hiervoor) is om niet te blijven hangen in de supermarkt. Hoge kortingen zijn bij de supermarkt namelijk vaak op kleine verpakkingen. Ga je naar de voordeeldrogist, dan betaal je voor een grote verpakking zonder aanbieding al minder. Voor exact hetzelfde product!"

Lezer: Hoe combineer je het beste groen én goedkoop?



"Heel veel budgetopties zijn al groen. Wat denk je van met de seizoenen mee en lokaal eten? Voedselverspilling tegengaan, zowel in je huishouden als door bijvoorbeeld Too Good To Go te gebruiken. Dat is een app waarmee je bij winkels en horeca voedsel kan redden van de vuilnisbak. Oh en gewoon zuinig doen met alles. Wist je dat je vaatwastabletten prima in twee kan knippen? Zorg wel dat je dan zelf nog zout toevoegt om je machine niet eerder kapot gaat, want dat is natuurlijk altijd duurder."

Instagram-lezer: Wat zijn de goedkoopste supermarkten?



"De goedkoopste supermarkt is niet zo one size fits all. Dat is afhankelijk van je locatie, gezinssamenstelling en wat je koopt. Wel is het altijd slim om je aankopen te verdelen over een supermarkt voor aanbiedingen/A-merken en een budgetsupermarkt voor huismerken."



