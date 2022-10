Lezer: Wat zijn goede budgetvriendelijke tips rondom de feestdagen?



Voor de feestdagen zou ik nu vast beginnen om de aanbiedingen in de gaten te houden. Frisdrank en alcoholische dranken vast op voorraad nemen nu ze nog in (goede) aanbiedingen komen. En als je luxe vlees tegenkomt met een 35% kortingssticker omdat het bijna over de datum is gooi je het vast in de vriezer. Oh en wacht tot het laatste moment met Viennetta te kopen, want die is in de week voor kerst overal 1+1 gratis.