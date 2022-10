Kun je met een gerust hart zowel Spotify als Netflix hebben? Is het echt beter om bij een budgetsupermarkt te shoppen? Heb jij ook vragen over de beste methoden om te besparen? Stel ze dan via onderstaande knop aan bespaarexpert Minke van der Kuijen, beter bekend als Gierige Gerda. Zij zit vanaf 13:00 uur een uur lang klaar om jullie bespaarvragen te beantwoorden.

Minke begon in 2017 noodgedwongen met geld besparen, maar ontdekte al gauw dat ze een hele leuke uitdaging vond om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Haar Instagram-account heeft meer dan 50.000 volgers en ook op haar blog deelt ze bespaartips.