Instagram-lezer: Wat zijn de goedkoopste supermarkten?



Goedkoopste supermarkt is niet zo one size fits all. Afhankelijk van je lokatie, gezinssamenstelling en wat je koopt. Wel altijd slim om je aankopen te verdelen over 1 supermarkt voor aanbiedingen/ A-merken en een budgetsupermarkt voor huismerken.