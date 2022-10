Ellen Hennekens van de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK zat een uur lang klaar om jullie vragen over schulden te beantwoorden. Dit zijn de beste antwoorden.

Lezer: Hoe kom ik in de schulden?

"Je gaat in feite al een schuld aan als je een aankoop doet of een dienst afneemt waaruit een betalingsverplichting volgt. Zolang je die betalingsverplichtingen gewoon nakomt, is er natuurlijk niets aan de hand. Maar als je een (gedeeltelijke) betaling verzuimt, dan spreken we al snel over een schuld."

"Hoe eerder je een oplossing vindt voor een betalingsachterstand, des te makkelijk deze schuld ook in te lopen zal zijn. Direct contact zoeken met de schuldeiser(s) is aan te raden, zodat samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als het inlopen van de achterstand niet lukt, zullen schuldeisers op enig moment zwaardere middelen gaan inzetten om het geld te krijgen dat je hun verschuldigd bent. Incassokosten - of zelfs kosten van een deurwaarder - kunnen een kleine schuld ontzettend snel doen oplopen, waardoor je er op enig moment waarschijnlijk niet meer zelf uitkomt met je schuldeiser(s)."

"Professionele hulp zoeken bij de gemeente (die vanuit de wet verplicht is tot het verlenen van schuldhulp aan haar burgers) is dan aan te raden. Wacht hier niet te lang mee. Hoe eerder je hulp inroept, hoe sneller een oplossing in zicht komt. Die oplossing is er namelijk vrijwel altijd."

Lezer: Hoe kan het toch dat mensen met schulden vaak wel roken, extra televisiepakketten of streamingdiensten afnemen, of zelfs twee auto's hebben? Vaak liggen de bezuinigingsmogelijkheden voor het oprapen. Maar waarom doet men dat dan niet?

"Ik ben bang dat dat in de aard van de mens zit. We zijn gemak en een bepaalde levensstandaard gewend en vinden het ontzettend moeilijk en soms zelfs onrechtvaardig om daarop in te moeten leveren. Zeker als onze buren en vrienden of de vriendjes van onze kinderen zich wél bepaalde dingen kunnen permitteren. Ook schaamte speelt hier een rol: moeten toegeven dat je je iets níét (meer) kunt veroorloven doet iets met je zelfbeeld en je sociale positie. En hoewel dat rationeel niet optelt - je kunt niet meer uitgeven dan er binnenkomt - is die stap emotioneel erg moeilijk om te zetten.

"Voor roken ligt dat nóg genuanceerder: zelfs al wil je dolgraag stoppen met roken - want erg ongezond en veel te duur - de stress van geen geld hebben en elke dag weer moeten puzzelen hoe je nu weer de rekening betaald krijg of avondeten op tafel krijgt, zorgt ervoor dat de verslaving wint. Hier en nu een momentje van rust ervaren met een peukie weegt dan zwaarder dan de rationele overweging dat je minder geld uitgeeft als je stopt..."



Lezer: Wat ik mis in dit verhaal, is juist het voorkomen van schulden: mensen worden te veel aan zichzelf overgelaten en schakelen pas iemand in als het fout loopt. Dit moet anders kunnen. Zijn daar ideeën over?

"Ideeën zat, maar initiatieven zijn vooralsnog erg versnipperd. Zo wordt in het onderwijs steeds vaker aandacht besteed aan financiële educatie van jongeren die dat van huis uit niet meekrijgen. Gemeenten hebben officieel een wettelijke taak in preventie (naast de wettelijke verplichting tot schuldhulp verlenen), waarbij ook - zeker in de grote steden - gekeken wordt naar bepaalde kwetsbare doelgroepen."

"Daarnaast is er sinds 1 januari 2021 een wettelijke verplichting tot 'vroegsignalering'. Zowel verhuurders, energieleveranciers, drinkwaterbedrijven als zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om betalingsachterstanden op een bepaald moment door te geven aan de gemeente. En de gemeente heeft op haar beurt de plicht om haar inwoners op basis van dit signaal hulp aan te bieden. Hier is in sommige gemeenten al jarenlange ervaring mee en sinds 2021 is het dus landelijk ingeregeld.

"Hier zien we dat het vaak echt om beginnende schulden gaat en dat - als mensen de hulp toelaten - relatief kleine ingrepen volstaan, zoals samen een budgetplan maken, samen toeslagen aanvragen, of een betalingsregeling afspreken. Op deze manier hoopt de overheid er eerder bij te zijn, voordat financiële problemen echt problematisch worden."

Lezer: Hoe kun je vrijwilliger worden en mensen helpen? Ik zou hier zeer graag aan meedoen, maar weet niet hoe.

"Vrijwilliger worden kan vrijwel overal en er is een grote vraag naar. Als je vrijwilliger wil worden om mensen te helpen met hun financiën en/of financiële administratie (bij structurele armoede of bijvoorbeeld tijdens het proces naar schuldhulpverlening) dan zijn bijvoorbeeld Schuldhulpmaatje en Humanitas bekende organisaties die hierin faciliteren, maar ook lokaal kun je vaak 'vacatures' vinden - in Amsterdam bijvoorbeeld bij de Regenbooggroep of via Vrijwilligers Centrale Amsterdam. Vraag vooral bij jouw gemeente na met welke vrijwilligersorganisatie(s) ze samenwerkt."

Het hele vraaggesprek met Ellen Hennekens teruglezen? Klik dan hier